Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка
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Российская ипотека поставила новый рекорд - в августе, по данным ДОМ.РФ, месячный объем выданных кредитов стал максимальным за всю историю отечественного ипотечного рынка. За последний месяц лета в России было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей.В источнике
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