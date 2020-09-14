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Российская газета
Российская газета

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Российская ипотека поставила новый рекорд - в августе, по данным ДОМ.РФ, месячный объем выданных кредитов стал максимальным за всю историю отечественного ипотечного рынка. За последний месяц лета в России было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей.В источнике
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Коммерсантъ

Ипотека поставила новый рекорд

Коммерсантъ05:14
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
Lenta.ru

Россияне установили абсолютный ипотечный рекорд

Lenta.ru04:15
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Телеканал 360°

Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Телеканал 360°04:54
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты
РБК05:25
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Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру

Москва, 14 сентября 2020, 11:37 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена в скором времени подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный приговор.
REGNUM04:37
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Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости04:51
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В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости05:11
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Смартфон Realme 7 Pro появился в продаже

Компания Realme дала старт индийским продажам смартфона Realme 7 Pro, который доступен в версиях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 230 евро и с 8/128 ГБ памяти по цене в 250 евро.
Megaobzor.com04:56
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