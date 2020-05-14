При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).

с чего всё началось

Сегодня, 14 мая 2020 года, стало известно, что количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области в апреле этого года, сократилось на 53,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составило чуть более 15 тысяч единиц. Таковы данные АО «Национальное бюро кредитных историй».

Выдача потребительских кредитов в Самарской области упала на 54%

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