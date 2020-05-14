Экономика

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингВыдача потребкредитов в Саратовской области упала на 61,1%

В апреле 2020 г. в Саратовской области было выдано 10 169 потребительских кредитов, что на 61,1% меньше, чем в марте. По размеру снижения это - седьмой показатель среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных таких займов.
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с чего всё началось

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).
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