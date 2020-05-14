Экономика
Экспресс газетаВыдача потребкредитов в апреле упала почти в три раза
Эксперт считает ситуацию с потребительским кредитованием шоковой. Банки России в апреле выдали в 2,7 раза меньше кредитов, чем за тот же период в прошлом году. Количество выданных займов в стране сократилось до 580 тысяч.
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с чего всё началось
При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
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Общество
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В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
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ТАСС 03:44
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Uznayvse.ru вчера в 12:55
Политика
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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
В российских школах отменят общие перемены
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РИА Новости вчера в 17:34
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ТАСС 12 мая в 09:38
Здоровье
Врачи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом
Дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне в рамках работы с более 300 пациентами с COVID-19 выявили группы симптомов заболевания со стороны кожи.
Российская газета 01:51
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
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Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Общество
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Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2020 году будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.
Известия вчера в 06:20
Здоровье
Горячая линия по вопросам выплат медикам открылась в Иркутской области
Горячая линия по вопросам выплат медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией, открылась в Иркутской области.
Вести Иркутск 07:56
Кино
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Во время записи подкаста Light the Fuse, посвященного франшизе «Миссия: невыполнима», режиссер Кристофер МакКуорри рассказал о работе над седьмым и восьмым фильмами серии.
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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Московский Комсомолец 07:05
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Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
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Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
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Live24 12 мая в 15:24
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Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
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