При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).

с чего всё началось

Эксперт считает ситуацию с потребительским кредитованием шоковой. Банки России в апреле выдали в 2,7 раза меньше кредитов, чем за тот же период в прошлом году. Количество выданных займов в стране сократилось до 580 тысяч.

Выдача потребкредитов в апреле упала почти в три раза

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