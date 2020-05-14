Экономика
Кубань 24На Кубани за месяц выдача потребкредитов снизилась на 73,9%
По подсчетам аналитиков, выдача займов на потребительские товары в российских банках сократилась по сравнению с мартом 2020 года на 60% — было выдано 0,58 млн кредитов.
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При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
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