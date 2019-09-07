Экономика
ИзвестияВыдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект
«Яркий пример тому — недавнее обновление нашего мобильного приложения, которое сделало каждый «Сбербанк Онлайн» уникальным и не похожим на другой», — сказал Ведяхин. 12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
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с чего всё началось
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 07:05
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В 2020 году принимать решение о выдаче банковских кредитов населению будут роботы
Комсомольская правдавчера в 12:16
Сбербанк доверит искусственному интеллекту 100% решений о выдаче кредитов населению
Коммерсантъвчера в 08:57
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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