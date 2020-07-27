Экономика
РБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года
Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Технологии
Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi
Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia – компания будет продвигать бренд Tic Tac – и онлайн-кинотеатр IVI .
Sostav.ru 04:00
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Общество
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
Как сообщает ToDay News Ufa, Михаил Мишустрин подчеркивает: «Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона».
ToDay News Ufa 24 июля в 10:06
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия
Повторных случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не было
Повторных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не зарегистрировано.
Алтайская правда 03:47
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Здоровье
Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165
На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
Путешествия
«Интурист» открыл продажу туров в Стамбул, Анталью и Даламан
Про.Тонкости 04:39
Футбол
Карпин признал Дзюбу лучшим игроком чемпионата России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбрал трех лучших игроков минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Нева Спорт 04:18
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 03:48
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газета 25 июля в 23:00
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Футбол
ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за полузащитника «Уфы» Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может продолжить карьеру в ЦСКА.
Спорт день за днем вчера в 11:45