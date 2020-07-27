Экономика
РБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Наука
Анализ крови сможет выявить рак за годы до первых симптомов
Дополнительно авторы работы использовали образцы крови от 223 пациентов, у которых уже был диагностирован один из пяти видов рака.
Полит.ру 03:00
Единоборства
Нурмагомедов пообещал продолжить дело отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении продолжить дело отца — Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 03:20
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
Мишустин: с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Znak.com 24 июля в 06:33
Здоровье
Диетолог объяснил, почему диеты бесполезны при ожирении
Южный Федеральный 00:53
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфекторах
Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфекторах, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 02:38
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Общество
Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на территории которых ожидается «опасное солнце».
Моя Москва.онлайн 03:21
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com 02:15
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российский регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют.
РИА Новости 04:00
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Российская газета 01:29
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Наука
Обнаружен скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета белок
Американские специалисты нашли фермент, способствующий коронавирусу нового типа проникать в клетки организма.
МедиаПоток 25 июля в 04:52