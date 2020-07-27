Экономика

РБКРБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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