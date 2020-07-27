Экономика
РБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ
В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews вчера в 06:12
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
Шипулин заразился коронавирусом
Lenta.ru 04:06
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Политика
Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Lenta.ru 01:42
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Общество
В Калининградской области умерли еще два жителя с коронавирусом
Новый Калининград В регионе скончались еще два пациента с COVID-19.
Новый Калининград.Ru 03:44
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25