Экономика

РБКРБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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ОКБ: выдача ипотечных кредитов вернулась к уровням до карантина

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Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

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Выдача ипотеки вернулась к докризисному уровню

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Общество

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