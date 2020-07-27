Экономика

РБКРБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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Ипотека в РФ вернулась к росту «двузначными темпами»

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Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

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ГЛАС.RU03:04

Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

РБКвчера в 23:01
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Автоспорт

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