В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).

Общество Три выпускника в Братске получили 100 баллов по ЕГЭ В этом году пока известны результаты первых дней ЕГЭ – помимо трех выпускников, набравших высший балл, 257 человек получили более 80 баллов, из них 38 человек — свыше 90. 1

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 104

Здоровье В Ярославской области разрешили диспансеризацию и профосмотры С 27 июля в Ярославской области возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

Наука Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19. 18

Общество Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства. 1

Здоровье Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. 382

Экономика Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля. 1

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 514

Общество Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета. 11

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. 21

Спорт Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.

Происшествия Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 158

Происшествия Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.

Автоспорт Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк. 1