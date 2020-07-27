Экономика
РБКВыдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
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Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Три выпускника в Братске получили 100 баллов по ЕГЭ
В этом году пока известны результаты первых дней ЕГЭ – помимо трех выпускников, набравших высший балл, 257 человек получили более 80 баллов, из них 38 человек — свыше 90.
Иркутск Сегодня 04:09
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Здоровье
В Ярославской области разрешили диспансеризацию и профосмотры
С 27 июля в Ярославской области возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.
Рыбинский дневник 04:07
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 05:37
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Экономика
Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей
О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Здоровье
В Свердловской области за сутки выявлено 252 случая коронавируса
Общее число по данному показателю достигло 240. Добавим, Свердловская область находится на втором месте по числу заболевших за сутки.
Областная газета 03:36
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Новосибирский рэпер Элджей и Настя Ивлеева заболели коронавирусом
Как рассказала Ивлеева, первым недомогание почувствовал Элджей, затем инфекция перекинулась и на нее.
Atas.info 02:50
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Армия и оружие
Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 0:00 понедельника.
РЕН ТВ 02:41
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Происшествия
Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию
Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.
REGNUM 00:08
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Ещё 5 635 человек заразились коронавирусом в России
В России за сутки коронавирусом заразились 5 635 человек.
Псковское агентство информации 03:30
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.
Газета.Ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24