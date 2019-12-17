Экономика
BFM.ruВыдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Футбол
Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Экономика
Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину из-за фамилии
Было установлено, что мужчину избивали в кабинете уголовного розыска, и одного из полицейских уже вычислили.
Шоу-бизнес
Писатель Цыпкин поссорился с Собчак из-за голых фотографий своей жены
Собчак отреагировала на выпад Цыпкина, написав, что не упоминает жену писателя и желает паре всего хорошего.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Общество
Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Футбол
Директор «Реала»: «Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном»
Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном. Судья не заметил два явных фола.
Экономика
КС вернул покупателям право на возмещение НДС при покупке у банкрота
В свою очередь в КС РФ уточнили, что когда должники-банкроты выделяют НДС в счетах-фактуры, покупатель рассматривается в этом случае налоговым органом как не имеющий права на получение вычета.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Культура
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Происшествия
В Челябинске 12-летний школьник сел в маршрутку и пропал
В Челябинске без вести пропал несовершеннолетний. Как стало известно, последний раз исчезнувшего видели 19 декабря.
Здоровье
7 факторов образа жизни, которые могут сделать человека гипертоником
Медицинскими специалистами определены и названы семь обстоятельств образа жизни, которые делают человека гипертоником.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Технологии
Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях
Пользователи легко обходят верификацию по номеру телефона.
Происшествия
В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.