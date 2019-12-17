Экономика

BFM.ruBFM.ruВыдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ruвчера в 23:40

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАССвчера в 13:07

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правдавчера в 09:10

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском17 декабря в 13:08

Получить ипотеку в 2020 году будет сложнее

Сибдомвчера в 23:21

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11
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СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

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Sport.ru вчера в 06:14
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В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru вчера в 20:30
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

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Известия 17 декабря в 09:44
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Известия вчера в 03:04
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«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

В Минске не договорились об обмене пленными с Донбассом

Переговоры в Минске между участниками гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершились без договоренностей об обмене пленными.
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Детский тренер Гусева: «Никиту пытались переделать в тафгая, он — лучший игрок большинства в мире»

Никиту вообще пытались переделать в тафгая, чтобы он бился и бегал.
Спорт-Экспресс вчера в 11:28
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
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Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора

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РИА Новости вчера в 19:09
Политика

В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе

Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

Россиянин умер на операции из-за нехватки материалов

На следующий день, 18 декабря, в медицинское учреждение доставили проводники, пациенту начали делать операцию, но во время нее он скончался.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Общество

Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров

Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.
URA.Ru вчера в 13:39
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Россию обязали платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
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Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
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СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
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Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

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Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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