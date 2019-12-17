с чего всё началось

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.

Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".

Политика В Минске не договорились об обмене пленными с Донбассом Переговоры в Минске между участниками гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершились без договоренностей об обмене пленными.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Космос Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.

Политика В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Происшествия Россиянин умер на операции из-за нехватки материалов На следующий день, 18 декабря, в медицинское учреждение доставили проводники, пациенту начали делать операцию, но во время нее он скончался.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Общество Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.

Политика Россию обязали платить Украине за Крым Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Происшествия В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля китаянка Юцьзин Чжан проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.