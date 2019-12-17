с чего всё началось

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.

Здоровье Названы профессиональные заболевания водителей Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.

Политика Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Наука За способности к счету у собак и людей отвечает один отдел мозга Как установили в ходе проводимого исследования научные специалисты из Университета Эмори под руководством Грегори Бернса, за восприятие количества объектов у собак отвечают те же отделы головного мозга, что и у человека.

Происшествия Петербуржцы уже пострадали от шторма На улице Решетникова дерево рухнуло на припаркованные автомобили - от удара пострадали не менее двух машин, у одного из авто заметно помят кузов.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

Футбол Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Шоу-бизнес Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей Телеведущая Ксения Бородина похвалилась подарком от мужа на Новый год. Это браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей.

Единоборства Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.