Экономика
РосбалтВ России предложили ужесточить выдачу ипотеки
Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение меры для сбалансированного развития ипотечного кредитования, в рамках которых предлагает ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки и ослабить их интерес к выдаче ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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