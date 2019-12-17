Экономика

РосбалтРосбалтВ России предложили ужесточить выдачу ипотеки

Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение меры для сбалансированного развития ипотечного кредитования, в рамках которых предлагает ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки и ослабить их интерес к выдаче ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
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Политика

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Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
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Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
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Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
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Шоу-бизнес

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Ксению Собчак очень удивило, что Закирова, как и Ольга Серябкина, подписали контракт с продюсером, не читая документ.
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НТР 00:25
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM 17 декабря в 19:58
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

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В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
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Футбол

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Спорт-Экспресс 17 декабря в 12:02
Политика

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
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На тизере верхняя часть рулевого колеса загорается зеленым, а это означает, что новая Escalade будет доступна с полуавтономной системой вождения Super Cruise Cadillac.
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Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru вчера в 05:01
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Сегодня Минамино пройдет медосмотр для «Ливерпуля»

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Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

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Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
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Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

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REGNUM вчера в 03:27
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
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Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

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