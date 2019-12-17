с чего всё началось

Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение меры для сбалансированного развития ипотечного кредитования, в рамках которых предлагает ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки и ослабить их интерес к выдаче ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.

Технологии Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Общество В Москве объявили штормовое предупреждение Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.

Общество Производители шампанского предупредили о резком спаде производства Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

Общество В Татарстане 31 декабря объявлен выходным днем В Татарстане вторник, 31 декабря, объявлен выходным днем. Об этом в своем Инстаграм сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Общество Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Авто Cadillac показал интерьер нового Cadillac Escalade На тизере верхняя часть рулевого колеса загорается зеленым, а это означает, что новая Escalade будет доступна с полуавтономной системой вождения Super Cruise Cadillac.

Политика Украина и Донбасс отказались от нового перемирия Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Технологии Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5 Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.