с чего всё началось

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Путин назвал автора украинской идентичности Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.

Политика РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Общество Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай".

Политика Путин рассказал об индексации пенсий Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.

Происшествия Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.

Политика Киев запретил украинцам въезжать в Россию по внутреннему паспорту Жители Украины с 1 марта 2020 году смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщил 18 декабря украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Происшествия В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.