Экономика
BFM.ruВыдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
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РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Общество
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Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай".
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Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
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Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
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В Белоруссии казнили убийцу двух человек
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Политика
Путин заявил о целесообразности продолжения «нормандского формата»
Продолжение работы в «нормандском формате» целесообразно, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Происшествия
Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке
Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Шоу-бизнес
«Я ей не нравилась»: Подольская об отношениях с Пугачевой
Певица рассказала, что у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой, отметив, что «она ей не нравилась».
Политика
Киев запретил украинцам въезжать в Россию по внутреннему паспорту
Жители Украины с 1 марта 2020 году смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщил 18 декабря украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
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В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Кино
Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь
Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Игры
Epic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи
Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.