Экономика
Lenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомостивчера в 09:03
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Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русскомвчера в 13:08
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Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Шоу-бизнес
Молодая жена хочет подарить Евгению Петросяну наследника
Татьяна не стала брать фамилию супруга. Также друг Петросяна рассказал, что молодая жена мечтает родить ему наследника.
Футбол
Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Армия и оружие
Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Экономика
Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris
Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Загитовой
Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
Авто
Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Общество
Boeing временно остановит производство 737 Max
Самолет перестал подниматься в воздух с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.