с чего всё началось

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Футбол Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.

Происшествия На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.

Армия и оружие Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.

Экономика Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Политика Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Загитовой Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры.

Авто Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.

Спорт В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Общество Boeing временно остановит производство 737 Max Самолет перестал подниматься в воздух с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.