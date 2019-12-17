Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомостивчера в 09:03

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Российская газетавчера в 18:45

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ruвчера в 06:45

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолецвчера в 13:33

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русскомвчера в 13:08

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:11

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ruвчера в 07:03

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъвчера в 14:52
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Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты

В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
ToDay News Ufa 16 декабря в 13:47
Общество

Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Молодая жена хочет подарить Евгению Петросяну наследника

Татьяна не стала брать фамилию супруга. Также друг Петросяна рассказал, что молодая жена мечтает родить ему наследника.
Радио Комсомольская правда 02:20
Футбол

Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Ридус вчера в 12:28
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Армия и оружие

Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 02:20
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новости вчера в 20:12
Экономика

Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
ТАСС 02:22
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 16:50
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
RT на русском вчера в 15:03
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb вчера в 16:19
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры.
Пятый канал 14 декабря в 18:26
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
РБК 01:40
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Piter.tv 02:30
Авто

Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня 16 декабря в 09:08
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com вчера в 10:12
Хоккей

Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ

Sportbox.RU 00:26
Общество

Boeing временно остановит производство 737 Max

Самолет перестал подниматься в воздух с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
HotGeo вчера в 12:02
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
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