Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентробанк ужесточит выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке

Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

Подробнее о событии

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правдавчера в 09:10

В 2020 году ужесточатся условия выдачи ипотеки

Сибдомвчера в 23:21

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАССвчера в 13:07

Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ruвчера в 23:40

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11
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Происшествия

Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Lenta.ru 16:36
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
РИА Новости 17 декабря в 00:00
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Алибасов сообщил о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

News.ru 09:48
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru 21:57
Экономика

Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

Известия 00:00
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru 05:03
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 21:52
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Экономика

Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК 22:01
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Экономика

Минстрой фиксирует снижение обращений за разрешениями на строительство

Минстрой России фиксирует снижение количества обращений девелоперов за разрешениями на строительство жилья, заявил в четверг глава ведомства Владимир Якушев.
РИА Новости 09:51
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости 16:59
Авто

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ 20:50
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru 08:56
Общество

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
RT на русском 21:32
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Bimru.ru 09:39
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС 22:04
Общество

Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Lenta.ru 18:15
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Спорт

Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта

Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.
Свободная Пресса 04:54
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ 22:45
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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