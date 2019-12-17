с чего всё началось

Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.

Происшествия Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Финансы Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.

Политика Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

Происшествия Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

Экономика В госбюджете Украины закончились деньги Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.

Экономика Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Экономика Минстрой фиксирует снижение обращений за разрешениями на строительство Минстрой России фиксирует снижение количества обращений девелоперов за разрешениями на строительство жилья, заявил в четверг глава ведомства Владимир Якушев.

Авто МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.

Политика Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

Экономика Приставов не ждут в банках и ЖКХ Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Общество Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Спорт Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.