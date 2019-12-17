Экономика
BFM.ruВыдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Читать в источнике
Оценить350
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа
В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Общество
Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП
Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
Происшествия
На Народной улице сбили 5-летнюю девочку, водитель скрылся
Авария случилась во дворе дома 1 по Народной улице около 19:00 в среду, 18 декабря. Тут автомобиль ВАЗ сбил 5-летнюю девочку.
Политика
Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин
«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров»,— говорится в заявлении Министерства финансов КНР.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Технологии
Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times
Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Армия и оружие
Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады
Расположение украинских вооруженных формирований в Донбассе посетила делегация от министерства обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
Общество
В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика
В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Армия и оружие
Путин отметил профессионализм коллектива Национального центра управления обороной РФ
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Национального центра управления обороной Российской Федерации с 5-летием со дня основания.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Кино
В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Общество
В МЧС рассказали, сколько деревьев в Петербурге повалил ночной шторм
Ночью в четверг, 19 декабря, спасатели Санкт-Петербурга 67 раз привлекались к ликвидации последствий шторма.
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Гаджеты
Процессор NVIDIA Orin шагнёт за пределы 12-нм технологии с помощью Samsung
В 2022 году начнут появляться системы активной помощи водителю на базе процессора Tegra поколения Orin, но даже он не будет выпускаться по 7-нм технологии.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Здоровье
Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год
Врачи, которые дежурили на прошлый Новый год, освобождаются от дежурства в этом году, но есть доктора, которые любят именно новогодние смены, и им идут на встречу, рассказал РИА Новости главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Общество
Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей
В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.