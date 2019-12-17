Экономика

BFM.ruBFM.ruВыдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

Подробнее о событии

Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ru18 декабря в 23:40

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ru17 декабря в 07:03

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАСС18 декабря в 13:07

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правда18 декабря в 09:10

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11

В 2020 году ужесточатся условия выдачи ипотеки

Сибдом18 декабря в 23:21
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России

Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Фигурное катание

Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свое выступление, предваряющее встречу клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургского СКА и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС вчера в 10:28
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБК вчера в 23:00
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС вчера в 10:44
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс вчера в 06:54
Политика

ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сделал предложение Софии Ротару

Эпатажный музыкант Бари Алибасов снова шокирует общественность.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

ToDay News Ufa вчера в 11:33
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Происшествия

Кадры теракта на Лубянке: стрелок был в черном

Московский Комсомолец вчера в 13:27
Авто

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
Car.ru 18 декабря в 05:14
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 18 декабря в 10:47
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение вчера в 04:03
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Общество

Воды в России станет больше из-за изменений климата

В государственном докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году» сказано, что еще до конца XXI века в России может стать на 8-10% больше водных ресурсов.
Телеканал 360° вчера в 21:54
Наука

Ртутное загрязнение воздуха подготовило вымирание динозавров

Naked Science 17 декабря в 02:03
Экономика

Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Энергетика

Нефть приближается к $67 за баррель

Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
REGNUM вчера в 12:15
Наука

Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Машины и Механизмы 18 декабря в 02:09
Здоровье

А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч

Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Екатеринбург Онлайн вчера в 05:03
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