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Российская газета
Российская газета

Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
Подробнее о событии
РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием
РИА Новости05:03
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В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
ТАССвчера в 16:59
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Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

«Определенные силы на Западе желают рассорить Россию и Германию так, чтобы две страны больше никогда вместе не сходились», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призывы европейских и американских политиков ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Взгляд.рувчера в 04:44
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В Пензенской области открыли завод по производству товаров для сна

3 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие нового объекта ГК «ФомЛайн», на котором присутствовали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков и глава Пензенской области Иван Белозерцев.В четверг в ООО «Кузнецкий технопарк» запустили вторую очередь завода по выпуску матрасов с максимальной производственной мощностью в 200 тысяч изделий в год.
The Penza Postвчера в 10:57
6

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. цитата из сообщения Отмечается, что накануне о новых сведениях об отравлении Навального высказались канцлер Германии, министр иностранных дел и министр обороны.
Piter.tv01:55
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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