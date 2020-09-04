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Российская газета
Российская газета

Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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