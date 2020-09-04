Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности
Смотрите также
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Цена нефти Brent опустилась ниже $43 впервые с 3 августа
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Продажи новых автомобилей в РФ в августе упали на 0,5%
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности
«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
Подробнее о событии