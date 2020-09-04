Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности
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Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности
«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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