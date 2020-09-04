Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
Подробнее о событии
РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
41

Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино

Сети региональных кинотеатров «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с требованием признать недействительным его решение о выдаче субсидий, следует из материалов на сайте суда.
РБК09:12

Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
1,1K

В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

«Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19, и вы столкнетесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота [США], потому что он [старый советский самолет] будет намного более способным, чем сама платформа», — отметил эксперт.
Lenta.ru06:31

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
109