Политика
Газета.RuВыданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
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с чего всё началось
Об этом сообщила Deutsche Welle депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы (JIT, туда входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины).Коммерсантъ11:56
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Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Происшествия
Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека
Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
РИА Новости 10:02
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Политика
В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста
Номер один 09 сентября в 10:54
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Происшествия
Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри
Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.
REGNUM 08:44
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 13:14
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Футбол
Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
Ответный матч пройдет 26 сентября.
Советский спорт 13:49
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня 06:59
Политика
В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю
Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Общественное телевидение России 14:39
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 08:19
Единоборства
Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале
Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.
ТАСС 19:12
Гаджеты
IPhone 11 считают кошмаром трипофоба
Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.
РЕН ТВ 19:04
Армия и оружие
Провокация японского СМИ против России: шпионаж или погоня за рейтингом?
Рассуждения в публикациях японского ИА «Киодо цусин» о российских планах в отношении Курил создают впечатление либо хорошо налаженной шпионской работы против РФ, либо безответственных высказываний в погоне за информпопулярностью.
REGNUM 20:15
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Армия и оружие
AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного
По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Космос
LifeShip доставит ДНК клиентов на Луну всего за $99
Как сообщает IEEE Spectrum, за $99 компания будет брать у клиентов образец слюны, извлекать из нее ДНК и, поместив в искусственный янтарь, отправлять на Луну.
Хайтек+ 03:21