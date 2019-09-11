с чего всё началось

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Происшествия Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Политика Трюдо объявил о роспуске парламента Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Происшествия Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Технологии Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Футбол Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).

Авто Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.

Политика В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Космос Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).

Единоборства Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.

Гаджеты IPhone 11 считают кошмаром трипофоба Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.

Армия и оружие Провокация японского СМИ против России: шпионаж или погоня за рейтингом? Рассуждения в публикациях японского ИА «Киодо цусин» о российских планах в отношении Курил создают впечатление либо хорошо налаженной шпионской работы против РФ, либо безответственных высказываний в погоне за информпопулярностью.

Космос В России соберут робота для открытого космоса В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Армия и оружие AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).