Политика

Газета.RuГазета.RuВыданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
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Об этом сообщила Deutsche Welle
 депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы (JIT, туда входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины).
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