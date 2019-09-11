с чего всё началось

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Политика Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.

Наука Нейросеть научили превращать картины в музыку Максимилиан Мюллер-Эберштайн (Maximilian Müller-Eberstein) и Нанне ван Ноорд (Nanne van Noord) из Амстердамского университета разработали алгоритм, способный проводить преобразование между изображениями и музыкой, причем при обучении он не требует соотносить изображения с музыкой, а учится этому самостоятельно, применяя метод обучения без учителя.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.

Общество Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.

Армия и оружие Ракетные комплексы «Тополь» отработают выход из-под удара противника в Кировской области Юрьянское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированное в Кировской области, приступило к комплексной проверке, в ходе которой части, оснащенные ракетными комплексами "Тополь", проведут командно-штабное учение.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Экономика В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.

Армия и оружие Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Накануне из сектора Газа по Израилю запустили две ракеты. В ответ на это израильские ВВС нанесли удар по 15 целям ХАМАС.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Экономика Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Гаджеты Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4 В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.

Политика В ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу Источник в Еврокомиссии сообщил, что трехсторонние переговоры по газу, между Украиной, Россией и ЕК пройдут в Брюсселе 19 сентября.

Общество В Минкомсвязи оценили проект о штрафах за нарушения хранения данных Глава Минкомсвязи России Константин Носков прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований к хранению персональных данных в России.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Политика Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов.

Футбол Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии» Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.

Происшествия Российский турист утонул в Болгарии На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.

Армия и оружие Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.