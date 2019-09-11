Политика
Газета.RuВыданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
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с чего всё началось
Об этом сообщила Deutsche Welle депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы (JIT, туда входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины).Коммерсантъ11:56
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Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину
Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
RT на русском 14:48
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 09 сентября в 06:07
Общество
Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВ 14:44
Общество
В России начали продавать места в очереди за новым iPhone
Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.
REGNUM 13:12
Гаджеты
Компания Apple представила собственный стриминговый сервис
Премьерный показ, как и открытие сервиса, состоится уже этой осенью – 1 ноября, а пока нашему вниманию предлагается трейлер грядущей новинки.
Srnsk вчера в 16:12
Наука
Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций
Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.
Независимая газета вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Пожилой российский турист утонул в Болгарии
В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.
Интерфакс 11:28
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат 14:29
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия
Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры
Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Наука
Исследователи создали эмбрион северного белого носорога
Ученые из Италии успешно создали эмбрион северного белого носорога. Они сообщили, что плод находится под постоянной вооруженной охраной.
NewInform 14:44
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Футбол
СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка
УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона-2021/22.
РБК 13:57
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Общество
МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика
Глава Минкомсвязи выступил за передачу частот под 5G
Глава Минкомсвязи Константин Носков, который одновременно занимает должность председателя Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), сказал, что готов вынести на её рассмотрение вопрос о передаче для 5G частот 3,4-3,8 ГГц.
Новые Известия 14:35
Политика
Названы кандидаты «Единой России» в СФ и спикеры ЗС Севастополя
На пост председателя ЗС предложен Владимир Немцев. Решение принято сегодня на конференции регионального отделения "ЕР" в Севастополе.
Российская газета 14:37