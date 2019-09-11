с чего всё началось

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.

Общество Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество В России начали продавать места в очереди за новым iPhone Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.

Гаджеты Компания Apple представила собственный стриминговый сервис Премьерный показ, как и открытие сервиса, состоится уже этой осенью – 1 ноября, а пока нашему вниманию предлагается трейлер грядущей новинки.

Наука Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.

Происшествия Пожилой российский турист утонул в Болгарии В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.

Хоккей «Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.

Происшествия Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Наука Исследователи создали эмбрион северного белого носорога Ученые из Италии успешно создали эмбрион северного белого носорога. Они сообщили, что плод находится под постоянной вооруженной охраной.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Футбол СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона-2021/22.

Армия и оружие Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35 Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.

Общество МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Политика Глава Минкомсвязи выступил за передачу частот под 5G Глава Минкомсвязи Константин Носков, который одновременно занимает должность председателя Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), сказал, что готов вынести на её рассмотрение вопрос о передаче для 5G частот 3,4-3,8 ГГц.