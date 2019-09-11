с чего всё началось

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

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