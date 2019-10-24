Политика

Газета.RuГазета.RuВыданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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с чего всё началось
"Урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица", - говорится на официальном сайте
 министерства юстиции Украины.
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