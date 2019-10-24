Политика
Газета.RuВыданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине
Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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с чего всё началось
"Урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица", - говорится на официальном сайте министерства юстиции Украины.Российская газета07:36
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Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
RT на русском 21 октября в 21:28
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Футбол
Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Pravda.Ru 11:05
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Здоровье
В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест
В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Sibnovosti.ru 03:30
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие
Зачем Россия отправляет военную полицию в Сирию
Россия через неделю отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники для реализаций решений, принятых по итогам переговоров с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.
Rambler News Service 09:13
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые высказалась о своей «помолвке»
Телеведущая и певица всецело была окружена вниманием репортеров, ведь не так давно в жизни Бузовой произошло сразу несколько важных событий.
Bimru.ru вчера в 10:35
Общество
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
РЕН ТВ 13:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря", - сказала представитель суда.
ТАСС 09:13
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service вчера в 07:07
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя
Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
РИА Новости 06:09
Наука
Останки предка всех наземных позвоночных нашли на севере России
Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
РЕН ТВ 11:43
Политика
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Astera вчера в 07:27
Культура
Коллега Павла Деревянко по сериалу «Дылды» высказалась о звездной болезни актера
Вокруг ТВ 08:21
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16