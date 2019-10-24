с чего всё началось

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

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