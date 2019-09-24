Происшествия
Газета.RuЭкстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
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с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.Ведомостивчера в 21:06
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Экстрадированный в США россиянин признал в суде вину в киберпреступлениях
Говорит Москвавчера в 16:55
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
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Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
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По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
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В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
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Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
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Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
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Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.
Труд 22 сентября в 16:04
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру вчера в 10:21
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек
В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
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Ученые разработали и успешно испытали инъекцию-имплантат пролонгированного действия для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
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Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления.
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Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
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Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
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Известия вчера в 22:01
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Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
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В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
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Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
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Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Спорт
ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Матч ТВ вчера в 11:27
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«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса
Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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