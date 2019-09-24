с чего всё началось

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.

Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Происшествия Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Футбол Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Происшествия Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

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Происшествия Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

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Происшествия В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Здоровье Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Происшествия В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.

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Музыка Суд вернул в Минкульт дело за мат на ростовском концерте «Ленинграда» Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления.

Общество Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.

Наука Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.