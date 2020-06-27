Общество
Соловей.ИнфоВыделение средств для выплат на детей до 16 лет одобрило правительство
Выделение средств из резервного фонда Министерству финансов одобрило российское правительство.
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с чего всё началось
Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.News.ru03:39
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Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Футбол
РПЛ отменила матч 24-го тура между «Оренбургом» и «Краснодаром»
Руководство РПЛ приняло решение об отмене игры 24-го тура из-за большого количества ранее выявленных в "Оренбурге" случаев COVID-19.
iReactor вчера в 11:03
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей
В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили вчера в 00:42
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:51
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Общество
В России выявлено 6852 случая коронавируса
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 6852.
BFM.ru 03:46
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
Lenta.ru 03:54
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 25 июня в 05:33
Футбол
«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом
Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
Газета.Ru 25 июня в 10:36
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Общество
К бойкоту Facebook присоединился один из крупнейших рекламодателей
Ранее о планах с 1 июля прекратить пользоваться Facebook и Instagram для продвижения заявили принадлежащий Unilever бренд мороженого Ben & Jerry's, бренды одежды для спорта и активного отдыха Patagonia, The North Face и REI, а также другие рекламодатели.
Вести.Ru вчера в 02:51
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Спорт
Kalypso выпустила полное собрание Dungeons 3 — Complete Collection
Издательство Kalypso Media объявило о выпуске полного издания стратегического симулятора подземелья Dungeons 3. В версию Dungeons 3 — Complete Collection включены все ранее вышедшие к игре дополнения и расширения: Once Upon a Time; Evil of the Caribbean; Lord of the Kings; Clash of Gods; An Unexpected DLC; Famous Last Words; A Multitude of Maps.
Игромания.ру вчера в 14:41
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
Космос
SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink
Интерфакс вчера в 17:32
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06