Общество

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоВыделение средств для выплат на детей до 16 лет одобрило правительство

Выделение средств из резервного фонда Министерству финансов одобрило российское правительство.
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Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится
 в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.
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