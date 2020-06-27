Общество
Соловей.ИнфоВыделение средств для выплат на детей до 16 лет одобрило правительство
Выделение средств из резервного фонда Министерству финансов одобрило российское правительство.
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с чего всё началось
Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.News.ru03:39
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Общество
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Evo-rus.com 03:03
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Дни24 25 июня в 14:00
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Сиб.фм вчера в 06:43
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Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Общество
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За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Экономика
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РЕН ТВ 25 июня в 06:19
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На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
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Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей
Evo-rus.com вчера в 11:06
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
РИА Новости 02:51
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Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная "Вектором".
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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
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Культура
Венедиктов считает, что власти должны извиниться перед Серебренниковым
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает приговор режиссеру Кириллу Серебренникову несправедливым.
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Шоу-бизнес
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Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19