Коронавирус
ИзвестияВыезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
7 июня стало известно, что Росавиация предложит Роспотребнадзору возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
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