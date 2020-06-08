Коронавирус

ИзвестияИзвестияВыезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

7 июня стало известно, что Росавиация предложит Роспотребнадзору возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
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Власти России назвали условия для выезда граждан за границу

Говорит Москвавчера в 09:42

Для выезда за рубеж необходимо будет подтвердить цель поездки

Коммерсантъвчера в 10:07

В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

ТАССвчера в 09:51

Власти назвали необходимые для выезда за рубеж документы

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В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

News.ruвчера в 09:40

Правительство разъяснило порядок выезда россиян за границу

Московский Комсомолецвчера в 09:29

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

Известиявчера в 09:19
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В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020

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Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
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Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
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В санаториях «Бузули» и «Свободный» развернут провизорные госпитали

Санатории "Бузули" и "Свободный" станут провизорными госпиталями.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
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Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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Игры

Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

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Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

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