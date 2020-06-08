Коронавирус

ИзвестияИзвестияВыезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

7 июня стало известно, что Росавиация предложит Роспотребнадзору возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
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Власти назвали необходимые для выезда за рубеж документы

РБКвчера в 10:58

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

Известиявчера в 09:19

В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

ТАССвчера в 09:51

Россиянам разъяснили порядок выезда за границу

ТК Звездавчера в 09:46

В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

News.ruвчера в 09:40

Правительство разъяснило порядок выезда россиян за границу

Московский Комсомолецвчера в 09:29

Для выезда за рубеж необходимо будет подтвердить цель поездки

Коммерсантъвчера в 10:07
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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Водитель, в которого врезался пьяный Ефремов, умер в больнице

В НИИ Склифосовского скончался водитель, который пострадал в аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Вести.Ru 01:30
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

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Происшествия

«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

РИА Новости 05:22
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
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Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Происшествия

В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова

Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
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Экономика

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Здоровье

Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:25
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
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Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Здоровье

Коллектив ОКБ просит назначить главным врачом Владимира Безрукова

Коллектив Областной клинической больницы обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину с просьбой рассмотреть кандидатуру бывшего директора облздрава и бывшего главного врача Селивановской ЦРБ Владимира Безрукова, как наиболее оптимальную на пост главного врача учреждения.
Владимирские ведомости 03:36
Футбол

«Реал» предложит Рамосу продлить контракт до 2022 года

«Реал» намерен сохранить капитана команды Серхио Рамоса. Мадридский клуб предложит футболисту продлить соглашение до лета 2022 года.
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
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Гаджеты

Microsoft и Lenovo сообщили о новых проблемах, которые может вызвать установка Windows 10 May 2020 Update

В конце прошлого месяца Microsoft выпустила крупное обновление программной платформы Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), которое принесло не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы, о некоторых из которых уже было объявлено ранее.
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Футбол

Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Происшествия

Основателю клиники доктора Блюма предъявили обвинение в мошенничестве

Основателю клиники доктора Блюма предъявили обвинение в мошенничестве, как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
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Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Музыка

Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»

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Политика

МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы

Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных.
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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