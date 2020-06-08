Коронавирус
ИзвестияВыезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
7 июня стало известно, что Росавиация предложит Роспотребнадзору возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
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Происшествия
После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
Комсомольская правда вчера в 19:14
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Армия и оружие
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 07 июня в 13:42
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Общество
Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле
Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Здоровье
В Ростовской области выявили еще 187 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявили 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
Общество
Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест
Каждая семья жениха получит по 50 тысяч рублей, чтобы совершить обряд бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег, установленной духовенством.
Новые Известия вчера в 10:28
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае
РИА Новости 02:37
Политика
В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов.
ToDay News Ufa вчера в 07:33
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08