Происшествия

ИзвестияИзвестияВыгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.
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с чего всё началось

«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили

Об отмене чаепитий действительно заявила директор школы журналистам после скандала. Учитель по просьбе Ирины постаралась помирить детей, но конфликт второклассников продолжился.
КП - Новосибирсквчера в 06:48

Подробнее о событии

В Новосибирске спецкомиссия проверит информацию о школьнике, который избил одноклассницу — после того, как ее выгнали с чаепития, а в школе их запретили

Snob.ru04:35

Полиция не нашла фактов унижения девочки на скандальном чаепитии

Известия01:32

Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии

КП - Новосибирск04:27

Школьницу не унижали на скандальном чаепитии в Новосибирске, — полиция

РЕН ТВ01:44

Полиция проводит проверку по факту избиения затравленной на чаепитии сибирячки

Газета.Ru02:05

Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития

Lenta.ru04:18

У новосибирской второклассницы, изгнанной с чаепития, новые проблемы

Московский Комсомолецвчера в 18:30
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Авто

Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
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Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Интерфакс 12:52
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Футбол

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Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU 11:04
Спорт

Орлов о чиновниках: «Толстой заявил в Думе: «Давайте пропустим пару Олимпиад!». Ну как вот с таким мышлением? А он один из руководителей страны»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал российских чиновников за отношение к спортсменам.
Sports.ru 13:08
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
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90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
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Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Здоровье

В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей

Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
ИА БНК 06:20
Армия и оружие

Главы Генштабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

РИА Новости 13:27
Общество

Госдума хочет сделать 31 декабря выходным

Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.
РИА ОмскИнформ 00:24
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Происшествия

Суд заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых

Известия 11:46
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 26 ноября в 05:35
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Происшествия

В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 04:54
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Газета.Ru 25 ноября в 14:43
Автоспорт

Квят назвал сезон-2019 «Формулы-1» одним из лучших в карьере

News.ru 10:29
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