Об отмене чаепитий действительно заявила директор школы журналистам после скандала. Учитель по просьбе Ирины постаралась помирить детей, но конфликт второклассников продолжился.

с чего всё началось

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Общество Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Общество В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Общество Госдума хочет сделать 31 декабря выходным Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Происшествия В Дагестане задержали участников банды «Шараповские» ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".