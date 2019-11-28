Происшествия
ИзвестияВыгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.
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с чего всё началось
Об отмене чаепитий действительно заявила директор школы журналистам после скандала. Учитель по просьбе Ирины постаралась помирить детей, но конфликт второклассников продолжился.КП - Новосибирсквчера в 06:48
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У новосибирской второклассницы, изгнанной с чаепития, новые проблемы
Московский Комсомолецвчера в 18:30
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Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Спорт
Орлов о чиновниках: «Толстой заявил в Думе: «Давайте пропустим пару Олимпиад!». Ну как вот с таким мышлением? А он один из руководителей страны»
Журналист Геннадий Орлов раскритиковал российских чиновников за отношение к спортсменам.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект
Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Здоровье
В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей
Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
Армия и оружие
Главы Генштабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Общество
Госдума хочет сделать 31 декабря выходным
Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.