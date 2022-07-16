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Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить спад поставок из России

Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
РИА Новости
"В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления", — считает собеседник агентства.
РИА Новости
"Однако за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями", — заключил аналитик Vygon.
ПРАЙМ
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU.
ПРАЙМ

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Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить спад поставок из РФ
Газета.Ru23:35
Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить спад поставок из России
РИА Новости23:19
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