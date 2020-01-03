Общество

Российская газетаРоссийская газетаВыигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь. Однако есть надежда, что счастливчик откликнется после того, как стало известно, где именно был куплен билет на миллиард.
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Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

RT на русском11:02

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета09:22

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости02:53

Лотерейный билет на миллиард рублей был куплен в подмосковном селе Юдино

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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей под Новый год

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Лотерейный билет с миллиардным выигрышем купили в Одинцове

Телеканал 360°03:33

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Lenta.ru06:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие

Иранский генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США в Багдаде

Командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом США в районе аэропорта Багдада, сообщает «Аль-Арабия».
ФАН вчера в 21:40
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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
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Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ

News.ru вчера в 08:58
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Хоккей

СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Телеканал Санкт-Петербург 14:03
Политика

МИД Ирана обвинил Германию в соучастии в убийстве Касема Сулеймани

Соучастником действий США является ФРГ, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 3 января сообщается на сайте ведомства.
Красная весна 15:37
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Взгляд.ру 10:16
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Игры

Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе

Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика

Поклонская оценила новогоднее поздравление Зеленского

Russia News 03:31
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Российская газета вчера в 16:09
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

РИА Новости 10:35
Футбол

Бывший судья ФИФА назвал новорождённого сына Сантьяго Бернабеу

Экс-арбитр ФИФА Пабло Лунати назвал своего новорождённого сына в честь стадиона мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.
Чемпионат 16:40
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу крепкого алкоголя для мужчин

«Вечерняя Москва» поговорила с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, психотерапевтом и психиатром-наркологом Даниилом Покровским о том, как не стать жертвой алкогольной депрессии и вытащить себя из губительного состояния.
Вечерняя Москва 10:33
Космос

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

Известия 01 января в 19:32
Политика

В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
ANNA-News 09:15
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Политика

Сенат США может помешать Трампу воевать с Ираном

Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия Конгресса.
News.ru 17:17
Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Калининграде

Новый Калининград Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:106 уступили греческому "Панатинаикосу" в матче Евролиги, который прошел 3 января в калининградском спорткомплексе "Янтарный", передает корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru 14:52
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