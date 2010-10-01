Госдума увеличила список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Среди них также и деньги, выигранные в азартных играх и лотерее. Второе чтение проекта провели 8 июля.

Выигрыши на ставках и в лотерею: депутаты приняли новые поправки

Происшествия Пермского журналиста задержали за пикет в поддержку Сафронова В Перми журналист медиа-проекта "Четвертый сектор" Михаил Данилович написал в соцсети, что его задержали после участия в одиночном пикете в поддержку Ивана Сафронова у здания управления ФСБ по Пермскому краю. 10

Политика Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2,2K

Общество В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва". 260

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,9K

Политика Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич. 2

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 571

Авто Lexus обновил флагманский седан LS Компания Lexus опубликовала официальные фотографии и характеристики обновленного седана LS.

Политика МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. 22

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 267

Происшествия В Москве задержали Петра Верзилова Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно. 80

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 86

Футбол «Гент» отправил «Ростову» запрос по трансферу Шомуродова По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Гент», который уже направил в «Ростов» запрос по трансферу игрока.