Экономика
LoginCasino.comВыигрыши на ставках и в лотерею: депутаты приняли новые поправки
Госдума увеличила список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Среди них также и деньги, выигранные в азартных играх и лотерее. Второе чтение проекта провели 8 июля.
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Происшествия
Пермского журналиста задержали за пикет в поддержку Сафронова
В Перми журналист медиа-проекта "Четвертый сектор" Михаил Данилович написал в соцсети, что его задержали после участия в одиночном пикете в поддержку Ивана Сафронова у здания управления ФСБ по Пермскому краю.
Интерфакс 05:09
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Происшествия
Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали
Пожар на складах завода минеральных вод «Октябрь А» в Предгорном районе Ставропольского края локализован.
Известия 10:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Общество
С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц
В Магадане с памятника Владимиру Ленину снимут устройства для отпугивания птиц в виде металлических штырей.
РБК 04:55
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 10:51
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news вчера в 05:42
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
Экономика
Оценены потери России от введения нового налога в Европе
Россия может потерять больше 50 миллиардов евро в 2022-2030 годах в случае введения нового углеродного налога в Европе.
Lenta.ru вчера в 13:08
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Сан-Лоренсо» отверг предложение ЦСКА по форварду Гайчу
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отверг трансферное предложение ЦСКА по 21-летнему форварду Адольфо Гайчу, - передает Metacritic.
ProstoProSport вчера в 07:00
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Авто
Lexus обновил флагманский седан LS
Компания Lexus опубликовала официальные фотографии и характеристики обновленного седана LS.
За рулем 07:05
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Происшествия
Коллега Соколова рассказал, как он вел себя после убийства Ещенко
В Петербурге продолжается суд над экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Gazeta.SPb 09:36
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Закон вступит в силу с первого дня будущего года.
Evo-rus.com 09:45
Футбол
«Гент» отправил «Ростову» запрос по трансферу Шомуродова
По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Гент», который уже направил в «Ростов» запрос по трансферу игрока.
Metaratings 09:34
Общество
Медаль «За любовь и верность» вручили 15 семьям в Иркутске
В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности 15 супружеских пар Иркутска, прожившие в браке более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки.
Твой Иркутск 08:10
Общество
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн".
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06