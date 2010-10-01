Экономика
LoginCasino.comВыигрыши на ставках и в лотерею: депутаты приняли новые поправки
Госдума увеличила список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Среди них также и деньги, выигранные в азартных играх и лотерее. Второе чтение проекта провели 8 июля.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
iReactor вчера в 05:11
Происшествия
Подруга Ефремова вспомнила, как Ефремов вел себя сразу после аварии
Аргументы недели 02:51
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Кремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля не обсуждается.
Общественная служба новостей 07:13
Футбол
Уткин отметил проблемы в составе «Зенита»
Да, у «Зенита» происходит то же самое, что и в прежние годы, но раньше, раньше таланта зенитовских менеджеров хватало на то, чтобы не выиграть чемпионат России.
ODDS.ru вчера в 12:02
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатиры Виктора Коклюшкина.
CT news 06 июля в 15:46
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Политика
Матвиенко оценила, когда Медведев сможет стать пожизненным сенатором
Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев как бывший президент России не сможет автоматически получить место пожизненного сенатора, для этого следует принять закон.
Радио Sputnik 07:16
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском 01:40
Общество
Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.
Газета.Ru 06:53
Гаджеты
Lenovo Legion засветился в AnTuTu с чипом Snapdragon 865 Plus
Ещё не анонсированный смартфон от Lenovo, Lenovo Legion сегодня засветился в тестах AnTuTu.
ITZine.ru 05:09
Единоборства
Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова
Харитонов на видео заявил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чечни Рамзане Кадырове, а также боец подчеркнул, что конфликт с Емельяненко будет улажен в бою.
RT на русском 03:52
Кино
Джуд Лоу сыграет в новой экранизации «Питера Пэна»
Издание Variety со ссылкой на собственный источник рассказывает, что британский актер Джуд Лоу ведет переговоры о съемках ремейка «Питера Пэна».
RuNews24.ru 06:46
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 12:14
Происшествия
Москвичка выпала из окна, спасаясь от заставлявшего ее пить уксус мужа
В Москве местная 49-летняя жительница случайно выпала из окна. Все произошло из-за издевательств мужа. История началась со странной свадьбы.
Московский Комсомолец 05:47
Происшествия
Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео
В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
Авто
Haval показала официальные изображения нового Haval H6
На родине марки, в Китае, компания уже два раза меняла поколение модели и вот сегодня были представлены официальные фотографии третьей по счету генерации Haval H6.
SpeedMe вчера в 04:20
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Футбол
Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.
Metaratings 04:20
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Общество
Карлос Гон заплатил более $860 тыс. за свой побег из Японии
Вашингтон, 8 июля 2020, 09:51 — REGNUM Организатор побега экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии получил от него $862 тыс. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на материалы дела из федерального суда американского штата Массачусетс.
REGNUM 02:51
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Космос
Как вам 5-местное аэротакси на 1900 л.с. Видео
По прогнозам летающие транспортные средства должны были появиться в 20-х годах 21 века, но пока они находятся в разработке.
CarsGuru.net 03:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Футбол
«Спартак» опроверг новости об ограблении Селихова
Газета.Ru 06:58