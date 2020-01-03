Общество
RT на русскомВыигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье
Как отмечается, билет приобрели 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей. 1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.
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Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Происшествия
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43
По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Энергетика
Эксперт спрогнозировал цены на нефть после убийства Сулеймани
Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
Теннис
Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Энергетика
«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
Гаджеты
Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в преддверии CES 2020
Компания Lenovo обновила в преддверии начала работы выставки CES 2020 модельный ряд флагманских ноутбуков X1.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Технологии
Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов
В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Авто
Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили выросли в России
1 января 2020 года в России выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Экономика
Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области
Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
Общество
Усманов назвал возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.