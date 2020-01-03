Общество

RT на русскомRT на русскомВыигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

Как отмечается, билет приобрели 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей. 1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.
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Ургант предположил, что бы сделал с миллиардом, если бы выиграл в лотерею

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Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили выросли в России

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Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

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Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

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Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
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«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

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