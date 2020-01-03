Общество

РИА НовостиРИА НовостиВыигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото". Численность населения Юдино — менее 1300 человек. Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы.
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с чего всё началось

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.
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Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

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Выигравший миллиард москвич не забрал награду

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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

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Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
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Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции

Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

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Станция скорой помощи Ставрополя работает в напряженном режиме

В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
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Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

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