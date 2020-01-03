Общество

Российская газетаРоссийская газетаВыигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь. Однако есть надежда, что счастливчик откликнется после того, как стало известно, где именно был куплен билет на миллиард.
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с чего всё началось

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.
РИА Новости02:53

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Стало известно место продажи лотерейного билета на 1 млрд рублей

РБК13:34

Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

RT на русском11:02

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем купили в Одинцове

Телеканал 360°03:33

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Lenta.ru06:03

Лотерейный билет на миллиард рублей был куплен в подмосковном селе Юдино

Говорит Москва04:18

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета09:22

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости02:53
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