Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.

с чего всё началось

В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь. Однако есть надежда, что счастливчик откликнется после того, как стало известно, где именно был куплен билет на миллиард.

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