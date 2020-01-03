Общество
Российская газетаВыигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь. Однако есть надежда, что счастливчик откликнется после того, как стало известно, где именно был куплен билет на миллиард.
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с чего всё началось
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.РИА Новости02:53
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Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
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Нидерланды намерены избавиться от привычных ассоциаций у туристов: легальные наркотики в кофешопах Амстердама, кварталы красных фонарей и проч.
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Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
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Политика
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Политика
США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок
Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.
Гаджеты
CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Политика
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии
Отключение вещания телеканала RT в Боливии является недемократическим шагом действующих властей, считает экс-президент страны Эво Моралес.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
Трамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Энергетика
Названа цена на российский газ для Белоруссии
31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Космос
На ВДНХ стартует космический квест для детей
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - утверждал президент.
Политика
МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани
Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
Общество