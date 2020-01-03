Общество
РИА НовостиВыигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото". Численность населения Юдино — менее 1300 человек. Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы.
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с чего всё началось
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.РИА Новости02:53
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Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
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Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
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В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Футбол
«Интер» начал переговоры с Эриксеном
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Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Кино
Какие сериалы смотреть в январе
С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Политика
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Армия и оружие
США попытались вмешаться в совместные учения России, Китая и Ирана
Речь идёт о совместных манёврах России, Китая и Ирана, которые прошли в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе.
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Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Общество
Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Хоккей
Дорофеев пропускает тренировку сборной России из-за болезни
Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.