Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.

с чего всё началось

Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото". Численность населения Юдино — менее 1300 человек. Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы.

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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