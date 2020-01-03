Общество
РИА НовостиВыигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото". Численность населения Юдино — менее 1300 человек. Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы.
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с чего всё началось
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.РИА Новости02:53
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"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
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Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
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Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Общество
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Происшествия
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Происшествия
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В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
Игры
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На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.