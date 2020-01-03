Общество

РИА НовостиРИА НовостиВыигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото". Численность населения Юдино — менее 1300 человек. Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы.
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с чего всё началось

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото". Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша.
РИА Новости02:53

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Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

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Говорит Москва04:18

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Телеканал 360°03:33

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости02:53
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
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Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
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Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

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Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР

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Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину

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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

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При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

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Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

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Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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