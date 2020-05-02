Шоу-бизнес
РИА Новости«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.
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«Похудела-то как»: Надежда Бабкина показалась на публике после тяжелой болезни
Комсомольская правдавчера в 14:10
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
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Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
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В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
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Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
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Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
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Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год
Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
REGNUM 02:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием
Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол
Динамо (Минск) — Слуцк 1:2
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо» Минск — «Слуцк».
Чемпионат 06:45
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие
La Repubblica (Италия): русские? Нет, спасибо. Миссия военных близится к завершению (La Repubblica)
Итальянское правительство намерено ответить именно так на предложение продлить военную миссию из Москвы, нацеленную на борьбу против вируса.
ИноСМИ 05:22
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Здоровье
На разворачивание госпиталя в Екатеринбург-ЭКСПО потратят ₽190 млн
Кислородный концентратор поставят к 25 мая. Его будут монтировать на каждом этапе. Общая стоимость работ оценивается в 190,4 млн рублей.
Уральский меридиан 08:07
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
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В Испании отпустили под подписку о невыезде экс-депутата Госдумы
Национальный суд Испании отпустил под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу.
News.ru 07:39