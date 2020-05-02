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РИА Новости«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.
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