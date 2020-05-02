Шоу-бизнес
РИА Новости«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.
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«Похудела-то как»: Надежда Бабкина показалась на публике после тяжелой болезни
Комсомольская правдавчера в 14:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Комментарии
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Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Пике вспомнил победу «Барселоны» над «Реалом» со счётом 6:2, Касильяс достойно ответил
Гол был забит ровно 11 лет назад – 2 мая 2009 года – в памятном матче, когда «сине-гранатовые» победили в Мадриде со счётом 6:2.
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Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
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В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
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Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
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В Афганистане начали освобождать пленных террористов
В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.
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Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
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