Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА Новости«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.
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Надежда Бабкина
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Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель. Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член российской политической партии «Единая Россия».
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