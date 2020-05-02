Шоу-бизнес
РИА Новости«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.
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«Помощь была нужна ежеминутная»: истощавшая Бабкина на камеру рассказала, как выкарабкалась
Экспресс газетавчера в 15:10
«Похудела-то как»: Надежда Бабкина показалась на публике после тяжелой болезни
Комсомольская правдавчера в 14:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:34, Ашберн
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Вы находитесь в блоге Smallgames, автор которого очень любит инди-игры.
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После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
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