Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

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