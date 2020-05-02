Знаменитая певица записала видео-обращение своим поклонникам после выхода из клиники. Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. И вот, наконец, певица выписалась из клиники и вернулась домой.

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