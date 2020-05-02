Шоу-бизнес
SM NewsНадежда Бабкина выписалась из больницы
Знаменитая певица записала видео-обращение своим поклонникам после выхода из клиники. Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. И вот, наконец, певица выписалась из клиники и вернулась домой.
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Надежда Бабкина впервые вышла на связь, записав видео-обращение к поклонникам
Paparazzi.ruвчера в 14:56
«Похудела-то как»: Надежда Бабкина показалась на публике после тяжелой болезни
Комсомольская правдавчера в 14:10
«Помощь была нужна ежеминутная»: истощавшая Бабкина на камеру рассказала, как выкарабкалась
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