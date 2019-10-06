Политика
Телеканал 360°«Выкарабкались из этой ямы»: Ту-160 показал возрождение армии России
Истребители США Lightning II не смогли догнать российский бомбардировщик Ту-160 в небе над Японским морем. Это событие говорит о возрождении армии РФ. Так считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, сообщил «Царьград».
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:27, Вашингтон
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Общество
Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск
АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews 12:48
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Происшествия
Болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште после потасовки с полицией
Известия вчера в 14:29
Футбол
Сборная России по футболу представила форму на Евро-2020
Московский Комсомолец вчера в 13:01
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Происшествия
В России студент получил срок в колонии из-за планов на массовое убийство
В Пермском крае Кунгурский городской суд признал 17-летнего бывшего студента местного сельскохозяйственного колледжа виновным в хранении взрывчатых веществ, их изготовлении и в покушении на убийство.
Евразия Daily 19:22
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb 18:27
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Life.ru 18:17
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Баскетбол
Карри может пропустить весь сезон
По первоначальному прогнозу, Карри на восстановление после травмы требовалось три месяца.
Чемпионат 14:59
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
DP.RU 08:54
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля
В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело вчера в 01:39
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Как сообщает ToDay News Ufa, китайские специалисты назвали симптомы тревожно расстройства, которое провоцируют проблемы с кишечником.
ToDay News Ufa 08:30