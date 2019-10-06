Истребители США Lightning II не смогли догнать российский бомбардировщик Ту-160 в небе над Японским морем. Это событие говорит о возрождении армии РФ. Так считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, сообщил «Царьград».

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Происшествия В России студент получил срок в колонии из-за планов на массовое убийство В Пермском крае Кунгурский городской суд признал 17-летнего бывшего студента местного сельскохозяйственного колледжа виновным в хранении взрывчатых веществ, их изготовлении и в покушении на убийство.

Культура Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.

Армия и оружие ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Баскетбол Карри может пропустить весь сезон По первоначальному прогнозу, Карри на восстановление после травмы требовалось три месяца.

Энергетика В России ускорился рост цен на дизельное топливо Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Политика Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.

Общество Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море 21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.